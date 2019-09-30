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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

2 saat önce

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçı olan Rosenborg-PSV Eindhoven mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçı olan Rosenborg-PSV Eindhoven mücadelesinde düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç'in Rosenborg BK ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.


Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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