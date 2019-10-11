UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta oynanacak Karadağ- İspanya maçını yönetecek.



UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev verdi. Meler, Karadağ ile İspanya takımları arasında 15 Ekim 2019 Salı günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. grup müsabakasında düdük çalacak. Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 19.45'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL