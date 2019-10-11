Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

17 dakika önce

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta oynanacak Karadağ-İspanya maçını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta oynanacak Karadağ- İspanya maçını yönetecek.


UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev verdi. Meler, Karadağ ile İspanya takımları arasında 15 Ekim 2019 Salı günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. grup müsabakasında düdük çalacak. Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 19.45'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Karadağ, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


San Marino'yu 9-0 yenen Belçika, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi!
Fransa'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Yaptırımlar masada Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]