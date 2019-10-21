UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanacak Dinamo Kiev- Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek.



FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Danimarka'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.



Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL