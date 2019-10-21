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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanacak Dinamo Kiev-Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanacak Dinamo Kiev- Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek.


FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Danimarka'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.


Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Avrupa, Kiev, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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