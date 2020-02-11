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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
7 saat önce
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz temsilcisi Porto ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:26 Kaynak: DHA
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz temsilcisi Porto ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın Portekiz'in Porto şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.
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