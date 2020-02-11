Son Dakika › Spor › UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika Spor
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
6 saat önce
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Portekiz'in Porto ile Avusturya temsilcisi Salzburg arasında oynanacak maçı yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Portekiz'in Porto ile Avusturya temsilcisi Salzburg arasında oynanacak maçı yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Meler, yarın Portekiz'in Porto kentindeki Luis Filipe Menezes Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.
Bersan Duran ve Sezgin Çınar'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.
Son Dakika 18 yaşındaki Jordan Hadaway, Real Madrid'de antrenör olarak göreve başladı Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Barcelona'da Dembele sezonu kapattı Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı