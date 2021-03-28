UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
28.03.2021 15:55
2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda bugün İzlanda ile Danimarka arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda bugün İzlanda ile Danimarka arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İzlanda ile Danimarka arasında bugün oynanacak 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek. Bu karşılaşma Halil Umut Meler'in turnuvadaki ikinci görevi olacak.
Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. - İSTANBUL
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