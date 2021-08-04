UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 5 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Kaynak: DHA
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