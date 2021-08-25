Halil Umut Meler, Union Berlin-KuPS Kuopio maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler , Almanya 'nın Union Berlin takımı ile Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş müsabakasında düdük çalacak.

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Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi

Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi

Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor