UEFA'dan Halis Özkahya'ya Görev
25 dakika önce
İSTANBUL / DHAFIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.
İSTANBUL/ DHA
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.
Letonya'nın Skopje şehrindeki Filip II Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:13 Kaynak: DHA
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