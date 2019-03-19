UEFA'dan Halis Özkahya'ya Görev

İSTANBUL / DHAFIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.

İSTANBUL/ DHA



FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.



Letonya'nın Skopje şehrindeki Filip II Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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