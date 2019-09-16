Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özkahya'nın Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in üstleneceği ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy'un yapacağı kaydedildi.

Halis Özkahya, Wolfsburg, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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