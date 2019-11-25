UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak F91 Dudelange-APOEL mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.
Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İSTANBUL