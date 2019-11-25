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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları arasında 28 KasımPerşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları arasında 28 Kasım


Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.


Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.


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Halis Özkahya, Lüksemburg, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:21 
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