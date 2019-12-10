UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçını yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçını yönetecek.
Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 12 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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