Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Son Dakika Güncel UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Son Dakika

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj-Celtic maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj- Celtic maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

(İHA)

Halis Özkahya, Celtic, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]