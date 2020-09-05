FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.
Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Son Dakika Spor