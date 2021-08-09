UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. - İSTANBUL

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