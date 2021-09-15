UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Son Dakika

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesini yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi'nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa'da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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