UEFA'dan Halis Özkahyaya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



- İstanbul