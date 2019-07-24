Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halis Özkahyaya görev
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UEFA'dan Halis Özkahyaya görev

2 saat önce

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahyaya görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.


- İstanbul
Halis Özkahya, İsviçre, Luzern, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
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