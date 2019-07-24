UEFA'dan Halis Özkahyaya görev
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FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
- İstanbul
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