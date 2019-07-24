Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
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UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

1 saat önce

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.


- İstanbul
Hüseyin Göçek, Letonya, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 Kaynak: DHA
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