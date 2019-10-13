Son Dakika Haberleri: UEFA'dan ilginç açıklama: Asker selamını soruşturacağız
Son Dakika Spor UEFA'dan ilginç açıklama: Asker selamını soruşturacağız

UEFA'dan ilginç açıklama: Asker selamını soruşturacağız

39 dakika önce

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u son dakika golüyle mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşanmış ve futbolcular, teknik heyet ile birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda askerlerimize destek olmak için asker selamı vermişti.

UEFA'dan ilginç açıklama: Asker selamını soruşturacağız, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u son dakika golüyle mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşanmış ve futbolcular, teknik heyet ile birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda askerlerimize destek olmak için asker selamı vermişti.


Konuyla ilgili ise UEFA'dan açıklama geldi. İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan UEFA Basın Ofisi şefi Philip Townsend, "Ben bu sevinci ve hareketleri görmedim ama bakacağım. UEFA politik, hatta dini hareketleri kesinlikle yasaklamaktadır. Bir provokasyon olup olmadığına bakacağız. Bunu soruşturacağımızın garantisini verebilirim" dedi.

Arnavutluk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:06 
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