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UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına corona virüs önlemi!
1 saat önce
UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.
UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:26
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