UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına corona virüs önlemi! - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına corona virüs önlemi! - Son Dakika Spor

UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına corona virüs önlemi!

1 saat önce

UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına corona virüs önlemi!, System.String[]

UEFA, Avrupa ligi son 32 turunda oynanacak Inter - Ludogorets maçını corona virüs salgını tehlikesi yüzünden seyircisiz yapılacağını açıkladı.


Detaylar birazdan...

Ludogorets, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:26 
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