UEFA'dan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne kapsamlı düzenleme - Son Dakika

UEFA'dan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne kapsamlı düzenleme

28.04.2021 10:57
UEFA'dan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne kapsamlı düzenleme, System.String[]

UEFA, 2021/22 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kapsamlı değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

UEFA, 2021/22 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kapsamlı değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda aldığı kararların detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni müsabaka düzenindeki en belirgin değişiklik, halen çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan son 16 turunun, 16 takımlı grup aşamasına dönüştürülmesi oldu. Yeni formatta 16 takım, 4'erli 4 gruba ayrılacak ve rakipleriyle içeride ve dışarıda birer kez karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.

Grup aşamasından önce iki ön eleme turu oynanacak ve takımlar 'Şampiyonlar Yolu' ve 'Lig Yolu' adı verilen iki yolu takip ederek rakipleriyle karşılaşacak. Böylelikle en az 10 ülkenin gruplarda temsil edilmesi sağlanacak. Turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Çeyrek final ve yarı final iki, final ise tek maç üzerinden oynanacak ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım belli olacak.

24 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sponsorluk ve medya hakları, bundan böyle grup aşamasından itibaren merkezi olarak pazarlanacak. Bu uygulama sayesinde kulüplere farklı adlar altında yaklaşık 24 milyon Euro ödeme yapılacak. Bu rakam, şu anda uygulanan finansal modeldeki tutardan dört kat daha fazlasına karşılık geliyor.

YENİ PARA ÖDÜLÜ VE TEŞVİK SİSTEMİ

UEFA'nın bu organizasyon için öngördüğü, 2021-25 yıllarını kapsayacak para ödülü ve teşvik sistemiyle birlikte gelen çapraz sübvansiyon yöntemi sayesinde, kadın futbolu ilk kez erkekler kategorisindeki kulüp müsabakalarından elde edilen gelirle fonlanacak. Dağıtılacak 24 milyon Euro'nun yüzde 23'ünün (5.6 milyon euro) dayanışma payı adı altında turnuvada temsil edilen ülkelerin, organizasyona katılma hakkı edemeyen üst lig kulüplerine verileceğini taahhüt eden UEFA, bu destek ödemelerinin kulüpler düzeyinde kadın futbolunun gelişimi için kullanılmasının zorunlu tutulacağını açıkladı.

ŞAMPİYON YAKLAŞIK 1 MİLYON 400 BİN EURO KAZANACAK

Organizasyonun yeniden düzenlenen müsabaka sisteminde grup aşamasına kalmayı başaran her takımın en az 400 bin Euro tutarında ödülü alması bekleniyor. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekibin de aldığı sonuçlarla bağlı olarak yaklaşık 1 milyon 400 bin Euro'luk bir para ödülünün sahibi olması öngörülüyor.

YENİ MÜSABAKA TALİMATI

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin statüsü de kadın futbolcuları daha iyi korumak ve Avrupa çapında yetenek gelişimini desteklemek için yenilendi. Hamile olan veya annelik iznine ayrılan ya da annelik izninden dönen futbolcuların esenliğini gözetmek amacıyla, kulüplere UEFA'ya gönderdikleri oyuncu listelerini sezon içerisinde istedikleri zaman değiştirme hakkı tanındı. Yetenekli genç futbolcu gelişimini desteklemeyi hedefleyen müsabaka talimatları, yalnızca belli kriterlere uyan futbolcuların isminin yazılabildiği 'B Listesi' uygulamasını da getirdi.

ÇEYREK FİNALDEN İTİBAREN VAR KULLANILACAK

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde daha önce yalnızca final maçlarında kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, yeni düzenlemelerin ardından bundan böyle çeyrek final aşamasından itibaren kullanılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada ayrıca, gelecek ay İsveç'in Göteborg kentinde oynanacak 2021 Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçına doğru bu turnuvanın yeni sponsorlarının duyurulacağı, 16 Mayıs 2021 tarihinde ise organizasyonun yeni markalamasının ve resmi marşının tanıtılacağı ifade edildi.

(İHA)

Şampiyonlar Ligi, Euro, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA'dan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne kapsamlı düzenleme - Son Dakika Spor


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