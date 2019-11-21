Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
Son Dakika Güncel UEFA'dan Kamil Çetin'e görev - Son Dakika

UEFA'dan Kamil Çetin'e görev

7 saat önce

UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.

UEFA'dan Kamil Çetin'e görev, System.String[]

UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Futsal Hakemlerimizden Kamil Çetin, 18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görev alacak. A Grubu'nda Sport Club KPRF, Futsal Klub Dobovec, FC Mostar SG, FP Halle-Gooik takımları mücadele edecek" denildi.

(İHA)

Kamil Çetin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]