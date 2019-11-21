UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
7 saat önce
UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Futsal Hakemlerimizden Kamil Çetin, 18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görev alacak. A Grubu'nda Sport Club KPRF, Futsal Klub Dobovec, FC Mostar SG, FP Halle-Gooik takımları mücadele edecek" denildi.
(İHA)
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