UEFA'dan koronavirüs için yeni takvim! - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan koronavirüs için yeni takvim! - Son Dakika Spor

UEFA'dan koronavirüs için yeni takvim!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | UEFA, tüm dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlatıldığını duyurdu.

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Spor Arena Dış Haberler | UEFA, tüm dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlatıldığını duyurdu.


Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen 44. UEFA Kongresi'nde konuşan UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, Avrupa'da hızla yayılan salgın nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelenmesi olasılığı göz önüne alınarak yeni bir takvim üzerinde ve alternatif senaryolar üzerinde çalışan bir grup olduğunu duyurdu.


Theodoridis, "Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz ancak Haziran ayında başlayacak bir Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmayalım. Alternatifler üzerinden spekülasyon yaratmak istermiyoruz ancak alternatiflerimiz tabii ki de var." dedi.


Toplantıya katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililerle birçok ortak çalışma yürüttüklerini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.


Koronavirüs nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir." uyarısında bulundu.


Salgın nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.


Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:04 
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