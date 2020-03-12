UEFA'dan koronavirüs toplantısı

UEFA, EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetiyle ilgili görüşmek üzere 55 üye federasyonunu 17 Mart Salı günü video konferans yapılacak toplantıya davet etti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle UEFA'nın yerel ve ulusal 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapılacağı belirtildi. 17 Mart Salı günü video konferans yolu ile gerçekleştirilecek toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil bütün UEFA organizasyonlarının geleceği hakkında görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.