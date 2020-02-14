UEFA'dan Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya UEFA'dan Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men cezası - Son Dakika Dünya

UEFA'dan Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men cezası

27 dakika önce

UEFA'dan Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men cezası

UEFA'dan Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men cezası, System.String[]

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.


Son 2 senenin Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin cezası gelecek seneden itibaren başlayacak ve 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında geçerli olarak. Mavi beyazlı ekibin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gidip karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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Manchester City, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 
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