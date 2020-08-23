UEFA'dan Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası

Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka 'da Kopenhag ile oynadıkları karşılaşma geç başladı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:23

Kaynak: AA

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