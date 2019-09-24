UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
1 saat önce
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında yapılacak son 32 turu maçını yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:14 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında yapılacak son 32 turu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Cansu Tiryaki görev yapacak.
Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı! Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu