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UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Norveç ile Kuzey İrlanda takımları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Norveç ile Kuzey İrlanda takımları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda takımları arasında 8 Kasım Cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek. Norveç'in Stavanger şehrindeki Viking Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Melis Özçiğdem 'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak" denildi. - İSTANBUL

Futbol, Avrupa, Norveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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