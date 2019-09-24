UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.



Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Cansu Tiryaki görev yapacak.



