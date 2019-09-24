Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...
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UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.

UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.


Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Cansu Tiryaki görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nur Yılmaz, Wolfsburg, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:15 
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