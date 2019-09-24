UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Wolfsburg kentinde oynanacak müsabakada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Cansu Tiryaki görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:15
Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı! Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!