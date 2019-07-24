Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
Son Dakika Spor Haber

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

1 saat önce

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


- İstanbul
Mete Kalkavan, Danimarka, Belarus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Shane Larkin, Anadolu Efes'te kaldı Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:24:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]