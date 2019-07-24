UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
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FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 Kaynak: DHA
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
- İstanbul
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