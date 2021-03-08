UEFA'dan Murat Çolak ve Uğur Çakmak'a görev
08.03.2021 16:31
UEFA, FIFA kokartlı futsal hakemleri Murat Çolak ve Uğur Çakmak'a Kuzey Makedonya ile Sırbistan takımları arasında yarın oynanacak maçta görevlendirdi.
UEFA, FIFA kokartlı futsal hakemleri Murat Çolak ve Uğur Çakmak'a Kuzey Makedonya ile Sırbistan takımları arasında yarın oynanacak maçta görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çolak ve Çakmak, iki takım arasında yarın oynanacak UEFA 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacak.
Karşılaşma, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te TSİ 21.00'de oynanacak.
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