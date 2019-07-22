UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
16 dakika önce
UEFA, Murat Ilgaz'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Viktoria Plzen-Olympiakos maçında görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:16 Kaynak: AA
UEFA, Murat Ilgaz
'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Viktoria Plzen- Olympiakos
maçında görevlendirdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya'nın Viktoria Plzen ile Yunanistan
'ın Olympiakos takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında görev yapacak.
Çekya'nın Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
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