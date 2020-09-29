UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Avusturya'nın Salzburg ile İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımları arasında 30 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz'ın hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı mücadele, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.