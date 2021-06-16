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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev - Son Dakika

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

16.06.2021 14:24
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev, System.String[]

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda oynanacak İsveç ile Slovakya maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda oynanacak İsveç ile Slovakya maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz'ın İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacağını bildirdi. Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.


UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

Murat Ilgaz, Slovakya, İsveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev - Son Dakika Spor


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