UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.
???? Get well soon, @1_Muslera_25 ??#UCL | @GalatasaraySK pic.twitter.com/nOYErIJeGC
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 16, 2020
Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.