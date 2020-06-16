- UEFA'dan Muslera'ya moral paylaşımı

İSTANBUL - Sağ ayak kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle ameliyat olan Fernando Muslera'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı 'Çabuk iyileş' mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında iki kırık meydana gelen ve bugün operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya bir moral mesajı da UEFA'dan geldi. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, deneyimli eldivenin Galatasaray formasıyla Devler Ligi'inde çıktığı maçlarda yaptığı önemli kurtarışlardan oluşan video kolajını paylaşarak, 'Çabuk iyileş Muslera' mesajını attı.