UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev
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UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Azerbaycan ile İsviçre arasında oynanacak müsabakada görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:42 Kaynak: AA
UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 2. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Azerbaycan ile İsviçre arasında oynanacak müsabakada görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta Orhan Erdemir'in, hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı belirtildi.
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