Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Ozan Soykan'a Görev

UEFA'dan Ozan Soykan'a Görev

1 saat önce

FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacakTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum...

UEFA'dan Ozan Soykan'a Görev, System.String[]
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımları mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Futbol, Spor
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