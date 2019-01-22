UEFA'dan Ozan Soykan'a Görev
1 saat önce
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacakTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum...
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino
'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç
, Kosova
ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi
takımları mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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