Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
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UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

15 dakika önce

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi.

UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev, System.String[]
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özcan Sultanoğlu, Portekiz'in Nazare kentinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz Pazar günü sona erecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:08 Kaynak: AA
Spor
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