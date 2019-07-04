UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
15 dakika önce
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:08 Kaynak: AA
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz
'de düzenlenecek Avrupa
Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görevlendirildi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özcan Sultanoğlu, Portekiz'in Nazare kentinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz Pazar günü sona erecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında düdük çalacak.
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