Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
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UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

1 saat önce

FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görev yapacak.

UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev, System.String[]
FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemimiz Özcan Sultanoğlu 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında hakem olarak görev yapacak" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Spor
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