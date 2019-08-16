UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
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FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:18 Kaynak: İHA
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa
A Ligi müsabakalarında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, UEFA tarafından 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya
'nın Catania kentinde düzenlenecek Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev yapacak. - İSTANBUL
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