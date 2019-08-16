Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
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UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

1 saat önce

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.

UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev, System.String[]
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, UEFA tarafından 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Catania kentinde düzenlenecek Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev yapacak.
(İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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