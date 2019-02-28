Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza

UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza

1 saat önce

UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza, System.String[]
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.

UEFA, bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'u da 2 maç men cezasına çarptırdı.

İspanyol ekibinin deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bilerek sarı kart gördüğü tespit edilen 32 yaşındaki Sergio Ramos, son 16 turu rövanşında ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk mücadelesinde forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Ricardo Quaresma, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona, Jordi Alba'nın Sözleşmesini 2024 Yılına Kadar Uzattı UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi! İddaa İhalesinde 10 Yıllık İmza Atıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 22:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]