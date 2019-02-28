Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza

UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza

1 saat önce

UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya, Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza, System.String[]
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya, Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 mağlup mağlup olarak grubu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa'ya veda etmişti. Bu mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu, rakip futbolcuya yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Quaresma'nın cezası da belli oldu. Kurul, rakibe yönelik sert hareket nedeniyle 35 yaşındaki oyuncuya 3 maç ceza verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Avrupa, Ricardo Quaresma, Yenikadinda Gösterme, Spor
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