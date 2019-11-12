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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

6 saat önce

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya-Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA'dan Sabri Çelik'e görev, System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya- Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


İspanya'nın Cadiz şehrindeki Ramon de Carranza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Sabri Çelik, İspanya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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