UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
6 saat önce
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya-Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya- Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
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