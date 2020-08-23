UEFA'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! İstanbul'da 8'li final mi olacak?

UEFA Başkanı Ceferin, bu sezon koronavirüs nedeniyle 8'li final formatıyla çeyrek finalden itibaren tek maç üzerinden eleme usulü olarak oynanan Şampiyonlar Ligi'nin, gelecek yıllarda da aynı şekilde devam edebileceğini söyledi.

Bu formatın daha eğlenceli olduğunu belirten Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'ni Final 8 sistemi ile yapmak zorunda kaldık ve yeni bir şey keşfetmiş olduk. Bunu gelecekte kesinlikle düşüneceğiz. 2. maçın olmaması takımları daha ciddi olmaya, gol atmaya ve daha az taktiksel düşünceye itiyor. Böyle olduğunda birisi gol atınca, diğerinin de aynı maçta gol atması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE BÖYLE DAHA EĞLENCELİ"

UEFA Başkanı, "Maçlar daha heyecanlı oluyor ancak kesinlikle yayıncıları ve etkilenecek diğer paydaşları da düşünmeliyiz. Maç sayısının düşmesi nedeniyle bunları konuşulmalı. İlginç bir format ama kesinlikle öncekinden daha eğlenceli." derken bu sözlerin ardından gözler gelecek sezon İstanbul'da oynanacak finale çevrildi.

Ceferin'in açıklamaları, gelecek sezon İstanbul'da 8'li final formatıyla Şampiyonlar Ligi'nin oynatılabileceği şeklinde yorumlandı.