UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı!

Spor Arena Dış Haber | Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.



Habere göre bu süre zarfında UEFA, herhangi bir uluslararası maç da oynatmayacak.



