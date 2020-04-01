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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak.
Spor Arena Dış Haber | Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.
Habere göre bu süre zarfında UEFA, herhangi bir uluslararası maç da oynatmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:37
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