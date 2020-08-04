UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için yeni kararlar - Son Dakika

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için yeni kararlar

UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun UEFA kulüp turnuvalarına ilişkin aldığı yeni kararlar duyuruldu.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için yeni kararlar, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun UEFA kulüp turnuvalarına ilişkin aldığı yeni kararlar duyuruldu.

Bu sezon son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından futbolcuların gördüğü sarı kartların sıfırlanacağı ve çeyrek finale taşınmayacağı belirtildi.

2020-2021 sezonunun grup elemeleri ve play-off'larında görülen sarı kartların da grup aşamasına etki etmeyeceği kaydedildi.

Gelecek sezon bir UEFA karşılaşmasının oynanacağı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina veya seyahat kısıtlaması olması halinde müsabakanın ev sahibi ülke yerine başka bir ülkede oynanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, UEFA'nın kulüplerdeki Kovid-19 vakalarına yönelik aldığı karara göre, gelecek sezon az sayıda kişide koronavirüs tespit edilmesi karşılaşmaları etkilemeyecek.

A takımda biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu hazır durumda ise müsabaka oynanabilecek, 13'ten az oyuncu varsa UEFA karşılaşmayı erteleyebilecek.

Öte yandan, hakemlerde koronavirüse rastlanması durumunda, maçı oynayacak takımların ülkelerinden birinin vatandaşı veya FIFA listesinde bulunmayan başka bir hakem müsabakaya atanabilecek.

Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:31

Son Dakika Spor UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için yeni kararlar - Son Dakika Spor
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