Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası
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UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası

54 dakika önce

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası, System.String[]

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.


UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle Sırbistan'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.


Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezası aldığı da ifade edildi.


Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.


B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan Ukrayna'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Sırbistan Karadağ, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:54 
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UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası
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